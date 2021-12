Pas de jeux actuellement…

🟦⬜🟥 Nouvelles mesures sanitaire : Jean Castex vient d'annoncer lors de sa conférence de presse en direct de Matignon de nouvelles mesures 🟦⬜🟥▪️Le Premier ministre n'a pas fixé de jauge recommandée pour les réunions familiales en cette période de fêtes de fin d'année mais a appelé les Français à la responsabilité. "Moins on est nombreux, moins on prend de risques"▪️Les concerts et les feux d'artifice sont interdits le soir du 31 décembre. "Évitons les grandes fêtes, les grands rassemblements"▪️Jean Castex annonce que le rappel vaccinal sera possible quatre mois après la dernière injection à compter du 3 janvier.▪️Le Premier ministre va organiser au Parlement un débat pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. "Seule la vaccination sera prise en compte dans le pass vaccinal (ex-pass sanitaire, NDLR)", a déclaré Jean Castex, "nous assumons de faire peser la contrainte sur les non vaccinés."▪️ Le Premier ministre Jean Castex annonce que la rémunération des heures supplémentaires sera doublée à l'hôpital "dès lundi" prochain.