Bonne année 2021

Cagnes-sur-mer , le 28/12/2020

Objet: Loi où quota pour un asile de nuit

Madame , Monsieur

Je me permets de vous écrire en tant que simple citoyen , mais choqué par rapport
à la situation des sans abris , surtout en cette période hivernale et de pandémie de covid 19 .

Je vois que dans ma ville et comme dans les autres communes d'ailleurs , il y a
de plus en plus de personnes qui se retrouvent en grande précarité , au point d'être obligés à dormir
dehors dans le froid car il n' y a pas assez de places disponibles dans les asiles de nuit , où les municipalités
font ceux qu'elles peuvent , mais ce n'est pas suffisant pour recevoir ces pauvres gens .

C'est vrai qu'il faut que ces personnes soient consentantes , mais des femmes seules où
des gens agés dont la santé se dégrade , c'est très dur pour eux et là il faut agir vite .

Donc , je vous écris pour savoir si vous auriez la possibilité de faire avancer les choses ,
en tant que médias , en interpellant des élus où des personnes influentes pour qu'il y ait
une loi où un amendement permettant d'instaurer un quota minimum par rapport
au nombre d'habitants où à la grandeur de la ville ,
car pour moi , je pense qu'il y a
une carence dans ce domaine .

Je vous remercie par avance pour votre compréhension et votre écoute et vous fait part,
Madame , Monsieur de l'expression de mes sentiments les meilleurs .

J'ai fais une pétition et si vous pouviez la faire diffuser , merci pour eux ,
voici le lien :/www.mesopinions.com/petition/social/droit-asile-nuit-obligatoire/119809