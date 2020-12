Soirée spéciale Nouvel An 2021

🎉Millenium s’occupe de votre soirée du 31 décembre !🎉➡️Vu que cette année, on ne peut pas faire la fête comme on veut, c’est la fête qui s’invite chez vous le 31 décembre au soir sur Millenium, et ce dès 19h :🍾Retrouvez de 19h à 22h Vince et Greg aux platines pour un mix spécial Nouvel An en 3 parties : Hip Hop R'N'B années 90-2000, puis une heure 100% eurodance années 90 et pour finir un mix spécial récapitulatif de l’année 2020.🍾 À partir de 22h et ce jusqu’à 2h du matin, c’est Sébastien Kills, résident sur Millenium le samedi à 22h, qui se charge de vous ambiancer pour bien passer à la nouvelle année.Millenium, toujours plus proche de vous !102.5 FMApplications Smartphones iOS et AndroidEnceintes connectées Alexa d'Amazon et Google HomeTwitch : Station Millenium