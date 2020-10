🎶 Le player web de votre radio a été mis à jour et est disponible maintenant à cette adresse : www.station-millenium.com/radio/le-player/ Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le bandeau du titre en haut de toutes les pages du site.Ce nouveau lecteur, plus moderne, est maintenant fonctionnel aussi sur les téléphones mobiles avec un affichage complètement adapté (responsive). Cela permet d’écouter la radio sur son téléphone (en wifi ou via le réseau mobile) directement depuis le site, aussi bien sur Android que iOS, sans avoir besoin d’installer l’application. Ces dernières sont toujours bien entendues disponibles sur les stores respectifs.La page du “C’était quoi” a aussi été mise à jour par la même occasion et est disponible directement ici www.station-millenium.com/radio/cetait-quoi-ce-titre/ Elle aussi est maintenant consultable directement depuis un téléphone au format adapté.Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau player et si par mégarde il restait quelques bugs, ne pas hésiter à nous les signaler via le formulaire de contact ou via les réseaux sociaux