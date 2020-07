Jeu Imagicien – Blam – Millenium – C’ludik

Quand un câble est cassé, ça à beau être une émission spéciale jeux sur la magie et l'imagination on n'y peut rien...🙁😃 Mais bonne nouvelle exceptionnellement l'émission C'ludik aura lieu demain à midi, Olivier Mahy sera l'invité de Matt pour parler du jeu Imagicien ( BLAM ), on parlera aussi d'Imaginarium ( Bombyx ), de Via Magica ( Hurrican ) et de Muse ( Don't Panic Games ). A demain les joueurs et joueuses !N'oubliez pas C'ludik est en rediffusion tous les mardis à 19h, en podcast dès le mercredi suivant sur toutes les plateformes (Apple podcast, Deezer, Spotify, Itunes...) et sur notre site internet.