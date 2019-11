Gagnez vos places pour le concert de Jean Baptiste Guegan

🆕 Playlist Lundi 18.11.19 - Part 1 - 10/15Fr : 🔊 Chaque semaine, dès le lundi 6h, c'est 15 nouveautés à découvrir en rotation sur votre radio ! .UK : 🔊 Every week, from Monday 6am, 15 new things to discover in rotation on your radio! Radio Fm in France !🙏 Follow Us @station.millenium--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sam Robbs & Kelvin Wood - No Scrubs Nicki Minaj - Tusa Taylor Swift - Lover R3HAB - Flames KSHMR - AloneLucas & Steve - Perfect Jonas Blue - All Night Long Bakermat - Baiani Maddix - People Are Strange The Him - In My Arms