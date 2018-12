>> La diffusion en FM est actuellement en panne



Depuis ce weekend, la diffusion en FM rencontre des problèmes entraînant une perte de puissance du signal altérant la réception et la qualité d’écoute de la radio.

Afin de ne pas aggraver la panne et de préserver notre matériel, l’émetteur a donc été coupé.



Nous avons contacté notre prestataire de maintenance afin qu’il puisse intervenir au plus vite pour remettre la diffusion FM en service au plus vite.

Nous vous présentons nos excuses pour la gène occasionnée et nous vous tiendrons au courant de la remise en service de la diffusion.

Merci à toutes les personnes nous ayant remonté le problème.

>> Il est toujours possible de nous écouter via le player web ou en téléchargeant l’application Android gratuite.