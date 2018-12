Nouveau replay : Au coeur des livres

BRAVO A REGIS LP DE ST MICHEL EN GREVE QUI A REMPORTE LA DERNIERE HOTTE DE 2173 € !!!🎄🎅 Hotte N°3 : Dernière Hotte de Noël sur Station Millenium ! Tentez votre chance en vous inscrivant par SMS en envoyant MIL au 6 10 71 !Chaque jour du Lundi au vendredi Greg & Matt tirent au sort pour vous appeler et vous demandent votre estimation !La personne la plus proche est rappelée le vendredi à 13h 30 ! Tentez votre chance !!!!! 🎅🎄🎁 Voici les lots de le Hotte N°3 : 🎁- 🛵 1 Scooter Peugeot 50 CC, 1 Préparation véhicule et immatriculation et 1 paire de gants Penna Tucano offerts par Proscoot à Lannion- 1 lecteur Blu-ray Offert par E.Leclerc Lannion - Route de Perros - 1 Veste de survêtement Real de Madrid Offerte par INTERSPORT Lannion - 1 Tour de son connectée Bluetooth REC8 DESING TOWER Offerte par Conforama Lannion - 1 Collier Homme Acier et Cuir Offert par la Bijouterie LE FUR - 1 Panier Garni (avec Fois Gras du Périgord , chocolat, Thé) Offert par les Fleurs du mene - 1 Enceinte JBL Flip 4 Offerte par Skill informatique lannion - 1 Ma première Poussette, 1 Mon chien Détective, 1 Licornes dans les nuages, 1 Hyper Drift Drone, 1 Tube Rings (Éléments connectables pouvant s'emboiter les uns aux autres), 1 Peluche Huggems 25 cm, 1 Pixie Crew Portefeuille et 1 Dream Tente Hiver Offerts par Jouéclub Lannion