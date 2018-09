Vidéo : Les 24h de la voile de Trégastel en 45s

Ils vous attendent pour les encourager !!! 😉 Le programme du week-end avec la premiere journee de championnat Seniors et la reception Dimanche des 2 equipes de Cavan, et le premier tour de la Coupe Gambardella pour les U18 qui recoivent Samedi le FC Rostrenen !



N'oubliez pas que nous serons presents demain de 9 H 00 a 17 H 30 a la maison des sports a l'occasion du forum des associations de la ville de Lannion !!!



Samedi 8 :

- U7 : entraînement à 10 H 30 à l'Aérodrome

- U9 : entraînement à 10 H 30 à l'Aérodrome

- U13 équipe d'Arnaud : tournoi de Gouesnou

- U13 : match d'entrainement a 10 H 30 a Servel

- U14 : entraînement à 13 H 30 à Servel

- U15 (Amical) : AS Pabu - ASSL à 15 H 00

- U17 (Amical) : ASSL - RC Ploumagoar à 13 H 30 à Servel

- U18 (Coupe Gambardella) : ASSL - FC Rostrenen à 15 H 00 à Servel



Dimanche 9 :

- U11 équipe de Yann : tournoi de Gouesnou

- Séniors A (R3) : ASSL - JS Cavan à 15 H 30 à Servel

- Séniors B (D2) : JA Penvenan - ASSL à 15 H 30

- Séniors C (D3) : ASSL - JS Cavan (2) à 13 H 30 à Servel

- Vétérans : entraînement à 10 H 00 à Servel